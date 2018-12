Bimba dimessa per tre volte muore per un'emorragia intestinale

Una bimba dimessa per tre volte dall'ospedale è stata uccisa da un'emorragia intestinale. La tragica notizia arriva da Pordenone e la riporta il Gazzettino in edicola oggi a firma di Cristina Antonutti.



«Un bambino in Africa non muore così...». Sono le amare parole di Joseph Gyamfi, il padre della piccola Leticia, la bimba di 10 mesi morta all'ospedale di Padova la notte del 13 dicembre. I genitori sono di origine ghanese. Lui è in Italia da 13 anni, la moglie da otto. Vivono in una palazzina di Cordenons, alle porte di Pordenone, e hanno altre due figlie di 6 e 3 anni a cui è difficile spiegare perché la sorellina non è tornata più a casa. Leticia, nata il 9 febbraio scorso, l'avevano portata tre volte al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Pordenone. Aveva vomito e dissenteria. Per tre volte li avevano rimandati a casa.

