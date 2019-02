Bimba di 7 anni a scuola con un succhiotto: «Papà mi fa violentare da altri uomini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 7 anni è andata, con un, i vestiti sporchi e la biancheria macchiata di sangue: una storia orribile, con protagonista una bambina ‘venduta’ ad alcuni pedofili da suo padre, che in cambio di denarodella piccola.È accaduto ad, in New Mexico (negli Stati Uniti): l’uomo si chiamae la notizia è emersa perché è in corso il processo ai suoi danni. «Le prove mostrano non solo che il papà l’ha fatta andare a scuola in quelle condizioni, ma soprattutto che ha usato la bambina per avere soldi e droga», ha detto il pubblico ministero Collin Brennan,Sulla biancheria della bambina sarebbero stati, a conferma che la piccola sarebbe stata: Stewart, tramite il suo legale, nega le accuse, affermando che i campioni (di cui uno appartenente al papà stesso) sono insufficienti per dimostrare le accuse a suo carico.«Mi costringe a farlo, io gli dico che non voglio», le parole terribili della bambina, la cui testimonianza potrebbe essere decisiva per un’eventuale condanna. La stessa bambina, che ha parlato ieri in tribunale sotto gli occhi del padre, ha detto che i genitori (arrestati nel maggio 2018), e le chiedevano di fare l’elemosina chiedendo soldi agli estranei.