Bimba di 7 anni muore in aereo: tragedia in volo «Aveva la febbre molto alta»

MONACO - La Emirates ha confermato il decesso di un minore durante un volo martedì da Dubai a Monaco: la compagnia aerea non ha reso noto l'età, il sesso o le cause della morte del passeggero, ma secondo i media internazionali si tratta di una bambina di sette anni che già al momento dell'imbarco aveva una febbre molto alta.



In un comunicato la Emirates ha scritto tra l'altro che a causa di una «emergenza medica» il volo é stato costretto a un atterraggio imprevisto all'aeroporto internazionale di Kuwait, dove é stato constatato il decesso.

