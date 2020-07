Bimba di 3 anni si chiude in auto con la sorella di 15 mesi mentre la mamma fa un riposino: trovata morta dalla polizia

La figlia sgattaiola nella macchina mentre la mamma dorme in casa e muore. Una bambina di 3 anni è morta a causa di un colpo di calore dopo essersi chiusa in macchina insieme alla sorellina, prorpio nel momento in cui la mamma stava facendo un riposino in casa.

Laykn Petchenik, tre anni, è stata trovata morta sul pavimento posteriore dell'auto a Booneville, nell'Arkansas mentre la sorella di 15 mesi del bambino, Olivia, è stata trovata svenuta nello stesso veicolo e trasportata con urgenza in ospedale dove sta lottando tra la vita e la morte. Le bambine, secondo quanto riporta la stampa locale, sarebbero sfuggite al controllo della mamma che si era addormentata per qualche minuto.

Quando la donna si è svegliata e non ha visto le piccole ha lanciato l'allarme e ha chiamato la polizia. Quando sono arrivati gli agenti le piccole erano in auto: la maggiore è stata dichiarata morta poco dopo mentre la più piccola è in condizioni gravissime. Le bambine si sono chiuse sole in auto con una temperatura esterna di 35 gradi. Ora la polizia sta portando avanti le indagini sul caso.

