«E' solo un mal di pancia», bimba di 6 anni scopre di avere un cancro al rene

Credevano f, invece era. Aaliyah Route ha scoperto a solii di avere un cancro al quarto stadio e ora lotta tra la vita e la morte. La bimba, che viene dal Galles, lamentava da tempo mal di pancia, ma la sua famiglia non avrebbe mai pensato potesse essere tanto grave. Dopo due giorni di fitte allucinanti è stata ricoverata ed è arrivata la diagnosi choc.Gli esami hanno mostrato che il problema era al rene e che era anche piuttosto grave. Una grossa massa sul rene non ha lasciato dubbi ai medici e i genitori, come riporta anche la stampa locale , sono rimasti senza parole, visto che la bambina a parte qualche giorno di mal di pancia, non ha mai lamentato alcun sintomo. La piccola ha inziato subito la chemioterapia, ma in breve tempo il tumore si è esteso ai polmoni e al fegato, anche se i medici sono convinti che potrebbe farcela.«È successo tutto troppo velocemente e non siamo assolutamente preparati. Non sappiamo da quando il tumore sia cominciato a crescere, se parliamo di mesi o settimane, i dottori non hanno saputo dircelo», ha spiegato la mamma di Aaliyah. La bambina è affetta dal tumore di Wilms, conosciuto anche con il nome di nefroblastoma, un tumore maligno che deriva dal primitivo abbozzo renale e che rappresenta una delle malattie più frequenti in età infantile, dai 0 ai 7 anni.