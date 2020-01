Milano, bambina di cinque anni cade dal balcone: la madre era uscita di casa, la piccola è grave

Una bambina di cinque è anni questo pomeriggio è caduta dal balcone del secondo piano del proprio appartamento a Milano, in via Fra Riccardo Pampuri, nella periferia sud della città. Le sue condizioni sono serie. È stata accompagnata all'ospedale Niguarda. All a piccola, trasportata in codice rosso, è stato riscontrato un serio un trauma cranico.



Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, la madre 45enne aveva approfittato del fatto che stesse dormendo e l'aveva lasciata in casa da sola per andare a prendere un altro figlio alla vicina scuola. La piccola, però, si è svegliata e nel cercare la madre alla finestra si è sporta fino a cadere da un'altezza di 6 metri. A dare l'allarme è stata una vicina di casa.

