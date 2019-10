Bimba di 8 anni azzannata dai due rottweiler dell'amica denunciata la mamma

Dramma a Bologna dove una bambina di 8 anni è stata azzannata da due cani di razza rottweiler mentre era a casa di un'amica a giocare: è successo ieri sera e la piccola, trasferita d'urgenza dal 118 all'Ospedale Maggiore, è stata sottoposta a intervento chirurgico. La prognosi per la bimba, ancora ricoverata, è di 30 giorni.







L'aggressione da parte dei due cani è avvenuta intorno alle 20, in una casa sui colli bolognesi: a chiamare i carabinieri è stata la padrona di casa di 39 anni, madre dell'amica della bambina, che è stata morsa alle gambe dai cani mentre stava giocando con la coetanea. Da accertamenti, i due rottweiler sono risultati essere di proprietà del padre dell'amica della bambina ferita, ex marito della donna denunciata. La mamma 39enne, di origine lombarda, è stata denunciata per lesioni colpose.

