La ragazza fa il bagno al mare ma il bikini scompare: tutta colpa del suo fidanzato...

Momenti di grande imbarazzo per una ragazza che, mentre faceva il bagno al mare, si è improvvisamente resa conto di aver perso entrambi i pezzi del suo bikini, rimanendo completamente nuda. La giovane pensava di aver perso il costume in acqua, ma in realtà è stata tutta colpa del suo fidanzato.

Estelle, questo il nome della ragazza, è la fidanzata di Julius Dein, 26enne artista di strada e mago britannico, molto noto sui social per i suoi scherzi a malcapitati vari, tutti basati sull'illusionismo. Nel caso della fidanzata, il giovane mago si è affidato ad un prodotto unico nel suo genere: un bikini giallo, apparentemente identico a quello appena comprato da Estelle, ma con una composizione chimica molto particolare. Il tessuto speciale, a contatto con l'acqua salata del mare, si dissolve in circa trenta secondi ed è per questo che Julius Dein invita la fidanzata a immergersi.

La giovane esita un po' a causa della temperatura dell'acqua, poi alla fine si immerge ma, poco dopo, si è resa conto di essere completamente nuda. «Julius! Ho perso il mio bikini, ho bisogno di un asciugamano per uscire dall'acqua», la richiesta d'aiuto della ragazza. Mentre il suo fidanzato, che ha immortalato tutto per un video caricato sui propri social, se la ride di gusto...

Ultimo aggiornamento: 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA