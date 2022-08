Biglietti aerei alle stelle in agosto: per andare a Pechino fino a 15mila euro. Ecco tutti i costi

Biglietti aerei alle stelle in questa estate 2022. Dal lungo al medio raggio, a tutte le latitudini, i voli registrano, infatti, prezzi astronomici e arrivano a costare quanto uno stipendio medio. Per raggiungere Pechino possono servire fino a 10 mila euro, 520 euro per Tenerife o 419 euro per Londra. L'allarme rincari nel trasporto aereo era già scattato da tempo ma a certificarlo è ora l'indagine di Assoutenti che ha realizzato una ricerca per capire quanto costi oggi acquistare un biglietto aereo per raggiungere destinazioni internazionali, capitali europee e mete di villeggiatura estiva.

Quanto costa volare ad agosto

L'associazione ha preso in esame i prezzi praticati dalle compagnie aeree ipotizzando due diversi scenari: un viaggio di sola andata da effettuarsi il 16 agosto per alcune capitali internazionali, e un collegamento andata/ritorno per città europee e destinazioni turistiche con partenza la mattina del 19 agosto e ritorno la sera del 22 agosto. Si scopre così che per volare su Pechino si spendono quasi 3.400 euro partendo da Roma (10.210 euro se si sceglie il collegamento più veloce), quasi 1.600 euro per Sidney se ci si imbarca a Fiumicino o Malpensa, 1.340 euro per Giakarta e oltre 1.200 euro per Città del Messico e New York. Ma anche destinazioni più vicine risultano particolarmente costose: un collegamento a/r per Tenerife costa 520 euro partendo da Roma (441 euro da Milano). Per raggiungere Mykonos servono 395 euro imbarcandosi a Milano, 419 euro per la tratta Roma Fiumicino-Londra Heathrow. Tariffe che - puntualizza Assoutenti - non tengono conto degli extra-costi come quelli per il bagaglio a mano, scelta del posto a sedere, assicurazioni di viaggio ecc., balzelli che fanno lievitare sensibilmente i costi dei biglietti.

L'aereo diventa un lusso per ricchi

«Il trasporto aereo si sta trasformando velocemente in un lusso per ricchi - avverte il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi - L'incremento dei costi energetici e l'aumento dei prezzi dei carburanti è stato interamente scaricato sui consumatori finali attraverso un rialzo abnorme dei biglietti, rincarati a luglio del +160% rispetto al 2021. E la situazione è destinata purtroppo a peggiorare: il taglio dei voli operato dalle compagnie aeree a causa della carenza di personale porta ad una generalizzata riduzione dei collegamenti, con conseguenze negative dirette sulle tariffe dei posti ancora disponibili e sulle tasche degli utenti», conclude Truzzi. L'indagine è stata realizzata tra il 31 luglio e l'1 agosto 2022 utilizzando la piattaforma di comparazione Skyscanner. Per i voli di sola andata sono state considerate le tariffe più economiche per i voli diretti e, in caso di scali, i collegamenti più veloci. Per i voli a/r sono stati presi in esame i biglietti più economici per partenze con orario diurno e ritorno serale (dove disponibili).

Biglietti aerei, la mappa dei costi

Ecco alcuni esempi per un volo di solo andata (16 agosto): New York da Roma 1.213 euro da Milano 915 euro; Montreal da Roma 1.132 euro da Milano 1.214 euro (1 scalo); Sidney (con 1 scalo) da Roma 1.594 da Milano 1.582; Bangkok (con 1 scalo) da Roma 1.110 euro da Milano 1.107 euro; Dubai da Roma 666 euro da Milano 586 euro; Buenos Aires da Roma 755 euro da Milano 715 euro (con 1 scalo); Pechino (con 3 scali) da Roma 3.396 euro da Milano 2.409 euro; Tokyo (con 1 scalo) da Roma 951 euro da Milano 945 euro; Giakarta (con 1 scalo) da Roma 1.341 euro da Milano 685 euro; Maldive (con 1 scalo) da Roma 847 euro da Milano 675 euro; Città del Messico (con 1 scalo) da Roma 1.184 euro da Milano 1.263 euro; Singapore da Roma 1.201 euro da Milano 1.189 euro.

Questi i prezzi di voli andata e ritorno (partenza la mattina del 19 agosto, rientro la sera del 22 agosto): Parigi (Parigi Charles de Gaulle) da Roma 314 euro, da Milano 113 euro (partendo da Linate e tornando a Malpensa); Londra (Heathrow) da Roma 419 euro da Milano 278 euro; Amsterdam da Roma 271 euro da Milano 176 euro; Oslo da Roma 260 euro da Milano 218 euro; Madrid da Roma 302 euro da Milano 153 euro; Berlino da Roma 312 euro da Milano 191 euro; Mykonos da Roma 292 euro (partenza alle ore 1:35 del mattino) da Milano 395 euro; Tenerife da Roma 520 euro da Milano 441 euro.