Va in bagno di notte e si ferisce con il bidet rotto: muore dissanguato

ISOLA RIZZA - Domenica notte si è alzato per andare in bagno, si è appoggiato al bidet che si è improvvisamente: unadi ceramica lo haallae per lui non c'è stato scampo, è. La tragedia si è consumata al primo piano di una palazzina di via Casalandri, a- come riporta l'Arena di Verona -, la vittima un 74enne vedovo che viveva da solo in casa. L'anzianoma non ci è riuscito, ad accorgersi che qualcosa non andava la vicina di casa, che ha sentito il rubinetto del bagno costantemente aperto.