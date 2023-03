Biden, il medico della Casa Bianca annuncia: «Rimosso un basalioma»

Il 16 febbraio, nell'ambito dei controlli annuali, al Joe Biden è stato prelevato del tessuto cutaneo dal petto: la biopsia ha rivelato che si trattava di un basalioma. «Tutto il tessuto cancerogeno è stato rimosso con successo. Non sono richiesti ulteriori trattamenti». Lo afferma il medico del presidente Kevin O'Connnor, sottolineando che il basalioma non tende a espandersi o a produrre metastasi come altri più pericolosi tipi di cancro alla pelle.

Biden e il basalioma, di cosa si tratta

Il basalioma o carcinoma a cellule basali (BCC) è un tumore della pelle che origina dalla trasformazione maligna delle cellule localizzate nello strato più profondo dell’epidermide. A differenza dal melanoma, che origina dai melanociti ed è molto aggressivo, il basalioma si sviluppa localmente e tende a rimanere circoscritto e a non diffondersi a distanza (metastasi) se non molto raramente (0.003-0.5% dei basaliomi).