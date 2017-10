Foto hot nei messaggi alle studentesse, il mittente è l'insospettabile bidello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scandalo in Brianza. Molestava con messaggi, inviti espliciti, fotografie anche a sfondo sessuale due studentesse, una delle quali minorenne. Per questo, un bidello cinquantenne, originario di Avellino, ma residente nel Bergamasco, è ora a processo con l'accusa di atti persecutori ai danni due ragazze che all'epoca dei fatti frequentavano due distinti istituti superiori della Brianza lecchese.Ne dà notizia il Corriere della Sera nelle pagine della Lombardia. La prima udienza si è tenuta ieri in tribunale a Lecco con l'audizione protetta della più giovane. Dopo di lei sono sfilati i testi, le compagne di scuola, alcune minorenni accompagnate dai genitori e i dirigenti scolastici dei due istituti. A intervenire era stata inizialmente la scuola frequentata dalla minore: il tutor di una delle due classi avrebbe raccolto le confidenze della minorenne in lacrime, avvertendo il preside che ha fatto scattare le indagini dei carabinieri.La perquisizione nell'appartamento del bidello aveva portato al sequestro del computer e del telefonino per acquisire come prova di reato messaggi e immagini. Secondo il Corriere, l'uomo, allontanato dall'istituto, avrebbe continuato a molestare in un'altra scuola la ragazza più grande. Da qui un altro procedimento che è stato riunito al precedente.