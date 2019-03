Bidella di un Convitto spacciava per “arrotondare” lo stipendio: in manette

Collaboratrice scolastica arrotondava lo

È finita in manette, arrestata dai carabinieri di Ponte Galeria, una 47enne romana, che era impiegata in un Convitto per persone disabili. Evidentemente si sentiva sicura all'interno della struttura, ignorando di essere già controllata a vista.



È proprio all'interno del Convitto, di pertinenza dell'istituto scolastico, che ieri mattina i carabinieri l'hanno sorpresa, perquisita e trovata in possesso di diverse dosi di hashish. In casa aveva quasi un etto della stessa sostanza sequestrata. Sottoposta agli arresti domiciliari per con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è ora in attesa dell'udienza di convalida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“stipendio” spacciando droga.