Bicicletta da corsa tampona Peugeot: schianto terribile, il ciclista muore

PADOVA - Violento tamponamento tra un'auto e una bicicletta. Ma stavolta a tamponare violentemente l'auto è stata la bicicletta. E il ciclista è morto. È accaduto oggi, 8 maggio, poco prima delle 13, a Stanghella. La vittima è un 41 enne, G.L. le sue iniziali, residente ad Adria. Pedalava velocemente sulla sua bicicletta da corsa sulla statale, in direzione Rovigo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato violentemente la Peugeot 108 che lo precedeva. L'auto era condotta da B.P., 68 anni, residente a Rovigo. Il ciclista ha riportato lesioni gravissime ed ha perso conoscenza. Il Suem 118 è arrivato subito sul posto, l'uomo è stato rianimato e trasportato in elicottero all'ospedale di Padova in progonosi riservata, ma è deceduto poco dopo. I carabinieri hanno eseguito gli accertamenti tecnici sul posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA