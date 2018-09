Turista tedesca di 17 anni violentata in spiaggia dopo la serata in discoteca

di Monica Andolfatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBIONE - L'ha stuprata in spiaggia a Bibione dopo la serata passata in discoteca. Lui ha 20 anni, lei appena 17, entrambi tedeschi. I carabinieri l' hanno identificato a tempo di record nonostante le scarse informazioni: è rientrato, o per meglio dire, scappato in patria, quasi nell'immediato. Sull'episodio la procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata. È successo la notte di giovedì a Bibione. Piangeva quando si è presentata nella caserma dei carabinieri della...