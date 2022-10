Bibi Santi, chi è la pornostar fidanzata di Simba La Rue

Nome d'arte, su onlyfans, è Bibi Santi. È stata la fidanzata di Simba La Rue a "consegnare" il trapper ai suoi aggressori e a organizzare l'agguato in cui il giovane di origini nordafricane è rimasto gravemente ferito a Treviolo (Bergamo) nel giugno scorso. Barbara Boscali, 31 anni, è ora tra gli arrestati di oggi e su di lei le accuse sono pesantissime.

Barbara Boscali, chi è la fidanzata di Simba La Rue

La 31enne, nota sui social anche con il soprannome di Bibi Santi, era stata fidanzata con Simba La Rue, ma provando un forte risentimento nei confronti del trapper, avrebbe contattato i tre aggressori, decisi a vendicare il rapimento di Baby Touché. Tra i tre aggressori finiti in carcere c'è anche un parente del trapper padovano, 'guidato' da Barbara Boscali.Attivissima sui social, Barbara Boscali è una modella su OnlyFans, in cui fornisce quotidianamente contenuti a pagamento indirizzati a un pubblico adulto. Forse, quando aveva organizzato la 'spedizione punitiva' nei confronti di Simba La Rue, non poteva certo immaginare che la vendetta delle persone vicine a Baby Touché potesse assumere una portata così grave.