Biancheria intima, il 50% confessa di non cambiarla tutti i giorni. E c'è chi tiene le stesse mutande per una settimana

Cambiare la biancheria intima tutti i giorni è buona norma igienica, ma non scontata. Circa il 45% della popolazione statunitense non le cambia regolarmente e pare che, qualora siano cambiate, spesso non vengano poi lavate nel modo più adeguato per garantire una giusta pulizia.

Nel campione analizzato, come riporta il Mirror, il 13% delle persone ha confessato di tenere la biancheria intima anche per una settimana, senza mai cambiarla. Gli uomini sono risultati essere peggio delle donne, la maggior parte ha affermato che usa lo stesso paio per tutta la settimana, al massimo alcuni soggetti hanno parlato di soli 2 cambi settimanali.

Le aziende consigliano addirittura di buttare l'intimo dopo un anno dall'acquisto, per la possibilità che i batteri restino nelle fibre dei tessuti, ma quasi nessuno degli intervistati ha dichiarato di seguire le indicazioni.

LEGGI ANCHE:

Gf, lite tra Francesca De Andrè e Taylor Mega: «Sei famosa perchè cambi uomini come le mutande»

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA