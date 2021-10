Berlusconi, sentenza Ruby Ter: giudici in camera di consiglio. Il pm: condannatelo a 4 anni

I giudici del Tribunale di Siena sono in camera di consiglio per emettere la sentenza al processo Ruby-ter, principale imputato Silvio Berlusconi, sotto accusa per il reato di corruzione in atti giudiziari insieme al pianista senese di Arcore Danilo Mariani. La sentenza, in base a quanto annunciato dai giudici, dovrebbe essere emessa intorno alle 18,30.

Il pm: condanne a 4 anni. La difesa preannuncia ricurazione

Nelle conclusioni odierne, al termine della discussione in aula, il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto 4 anni di reclusione per entrambi gli imputati. Gli avvocati di Berlusconi, che hanno anche preannunciato un'istanza di ricusazione del collegio, hanno chiesto l'assoluzione del Cavaliere. Stessa richiesta dalla difesa di Mariani. Nel capo d'imputazione, in sostanza, è scritto che Berlusconi avrebbe pagato Mariani per indurlo a dichiarare il falso sulle serate di Arcore. Il processo si è protratto fino ad oggi a causa dei ripetuti rinvii per legittimo impedimento legato alla salute dell’ex premier.

L'opposizione della difesa

Gli avvocati dell'ex premier hanno tre giorni di tempo, dopo averla annunciata, per presentare alla Corte di appello di Firenze, cui compete la decisione, per formalizzare l'istanza. La decisione arriverà a verdetto pronunciato. Il giudice ricusato, secondo quanto dispone l'articolo 37 del codice di procedura penale, "non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione". La decisione, tuttavia, arriverà a dispositivo già letto.

