Berlusconi torna a casa dopo il ricovero: «Grazie a chi mi è stato vicino». La foto con la barba incolta sui social

Silvio Berlusconi è tornato a casa dopo il ricovero all'ospedale San Raffaele per controlli di routine. Il Cav ha pubblicato una foto sui social per ringraziare gli elettori della vicinanza dimostrata: «Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto. Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo», ha detto.

La particolarità della foto è un accenno di barba incolta sul volto dell'ex premier, un'immagine che raramente si è vista in questi anni, nei quali il leader di Forza Italia si è mostrato sempre impeccabile. «Quasi irriconoscibile», ha scherzato un utente.