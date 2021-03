Pier Silvio e la dedica a Silvio Berlusconi per la Festa del Papà: «Tutti ti conoscono, ma io so che sei unico»

Per Silvio Berlusconi questa è una Festa del papà più speciale del solito. Infatti il figlio Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset e pendolare tra Milano e la Liguria dove vive con Silvia Toffanin e i loro due bambini, ha comprato una pagina su alcuni dei principali quotidiani per degli auguri sentiti e affettuosi. «Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l'imprenditore, il Milan, la politica... - si legge -. Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte». Parole semplici ma profonde in un tempo - questo del Covid - che obbliga le persone alla distanza e rende complicato anche un abbraccio. Da qui la scelta della pagina di un giornale per gli auguri.

Il messaggio infatti è stato recapitato a “mezzo stampa”: si trova infatti su una pagina del Corriere della sera e del Messaggero.

Parole che vanno dritte al cuore del famoso genitore, che a settembre ha combattuto e vinto una dura battaglia contro il Covid, e che fanno scalpore, anche perché è nota la tradizionale riservatezza di Pier Silvio.

