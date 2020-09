Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano dopo la comparsa dei sintomi. FI: «Condizioni non preoccupano»

Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che è risultato positivo al covid. Il presidente, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni. E' quanto si legge in una nota dello staff di Berlusconi.

L’ex premier – e lo ha detto anche nel collegamento con una iniziativa di FI in Liguria – non ha mai sottovalutato il problema, anzi chi lo ha sentito nei giorni della pandemia lo ha trovato quasi terrorizzato per il diffondersi del Covid. Del resto si era rifugiato subito in Francia.

Da allora controlli stringenti imposti dalla primogenita Marina: minimi contatti, stesso personale e sempre le stesse guardie del corpo. E fra i contagiati nella cerchia di Berlusconi, c’è anche un uomo della sua scorta, quest’estate al suo fianco ad Arcore e in Provenza.

Ma Berlusconi ripete: «Non so come l’ho preso, ma non importa. Può capitare, non do certo alcuna colpa».



Ultimo aggiornamento: 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA