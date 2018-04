Berlusconi cade sul palco a Isernia, poi continua il comizio elettorale

«Di Maio è bravissimo nel parlare ma non è laureato e non ha mai lavorato: come si può pensare di affidare 60 milioni di italiani a chi non ha esperienza. Il presidente della repubblica, che è di buon senso, non può commettere un'azione così ingiustificata e ingiustificabile». Così Silvio Berlusconi ha continuato il comizio parlando dell'eventuale incarico di governo affidato al capo politico M5S.