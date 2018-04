Berlino, fermati quattro terroristi: volevano colpire alla maratona di oggi

Attentato sventato alla mezza maratona che si è svolta oggi a Berlino. La polizia ha fermato 4 uomini accusati di pianificare un attacco con coltelli. Lo riferisce il sito Die Welt sottolineando che i fermati potrebbero essere collegati agli ambienti di Anis Amri, l'autore dell'attentato del mercatino di Natale di Berlino di due anni fa.



La casa di uno dei sospettati è stata perquisita in mattinata con dei cani anticrimine addestrati per scoprire gli esplosivi. «Faremmo ulteriori verifiche ma c'era poco margine di tempo», ha detto un'autorità di polizia a Die Welt.L'attentato si sarebbe dovuto compiere con due coltelli molto affilati in possesso del presunto attentatore, riporta il sito del quotidiano tedesco.