Beppe Grillo e il post sul vaccino anti-Covid: «Li farò tutti insieme, in un'unica siringata...»

Beppe Grillo e il vaccino anti-Covid. Un post sul blog dell'ex comico è destinato a far discutere. «Eh i vaccini… io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti insieme in una un'unica siringata», scrive Grillo. Che poi continua: «Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controindicazione di una leggera fosforescenza ai polpastrelli che verrà eliminata dal vaccino cinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo della mano tutte e due; poi verranno coperti dai vaccini americani e inglesi».

«In ultimo quello italiano che amalgamerà tutto l'insieme, quindi io sarò immune e vi consiglio di fare altrettanto fino al COVID 2045. Vi abbraccio a tutti e siate solidali e predisposti verso il prossimo. Al prossimo decennio, ciao», conclude nel suo intervento Grillo.

