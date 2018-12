Il compagno fa la chemio i giocatori della Benetton rugby si rasano a zero per lui

di Luca Calboni



Sono stati tanti i compagni del Benetton Rugby che si sono uniti in questo gesto simbolico. Tutti: tanto che nella partita del prossimo 8 dicembre, la formazione biancoverde ha deciso che scenderà in campo completamente rasata a zero. La decisione unanime si è presa pochi giorni fa, quando la formazione di Kieran Crowley si è ritrovata al completo dopo la pausa delle Nazionali. E quindi anche il pilone Alberto De Marchi, il trequarti Tommaso Iannone e gli altri atleti hanno deciso per la "boccia". Un gesto che davvero vale più di mille parole, in uno sport da sempre nobile come il rugby.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Un compagno di squadra sta affrontando la chemioterapia, e, per tifare nella sua battaglia più importante. Il gran cuore è degli atleti del, che hanno deciso di "raparsi a zero" per sostenere il loro compagno di squadra originario del Tonga,La terza ala tongana infatti sta sostenendo ilper cercare di sconfiggere un, e la squadra ha deciso spontaneamente di unirsi a lui in questa battaglia mostrando il grande cuore che lo sport da sempre ha: primo fra tutti, il gigante tallonatore biancoverde. Il neozelandese, 181 centimetri di altezza per 108 chili di peso, ha deciso per primo di dire addio ai capelli per spronare il suo amico e compagno di squadra alla partita più dura contro la malattia.