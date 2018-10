Maltempo: smottamenti a Cortina e Agordino Scoperchiata una casa

BELLUNO - L'intensa pioggia che da ieri pomeriggio sta cadendo sul territorio bellunese ha creato uno smottamento di terra a Cortina, in località Fiames, dove verso le 7 la strada 51 è stata chiusa per circa mezz'ora. I Vigili del fuoco hanno provvedito alla rimozione del materiale mentre la polizia stradale ha gestito la viabilità. Un'altra piccola frana in Alto Agordino mentre a Limana si è registrato lo scoperchiamento di un edificio.

