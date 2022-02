Natura e cosmesi vere alleate antiage, due ottimi prodotti da utilizzare sono l’olio di vinaccioli e il burro di murumuru

ANCONA - Natura e cosmesi? Insieme è meglio. Ed ecco, allora, due prodotti very natural come l’olio di vinaccioli e il burro di murumuru, alleati top nella lotta contro l’invecchiamento cellulare e per mantenere la nostra bellezza. Questi due prodotti allungano la lista degli antiage.



I benefici dell’olio

L’olio di vinaccioli è usato sia in cosmesi sia in cucina e offre molti benefici. Contiene l’olio linoleico, acido grasso essenziale della serie omega 6, noto per le sue proprietà antiossidanti e anticolesterolo. Viene estratto dai semi contenuti negli acini dell’uva essiccati. I vinaccioli sono ricchi di calcio, fosforo, flavonoidi e acidi organici. Contengono, in particolare, l’acido linoleico. In ambito cosmetico, questo olio è davvero buono, soprattutto per le sue proprietà antiossidanti. Questa sostanza, infatti, protegge la pelle contro l’invecchiamento e, quindi, contrasta gli effetti dei radicali liberi, protegge dagli agenti atmosferici e dal sole in caso di scottature. Non solo: è efficace nel proteggere la pelle secca da vento e freddo. Grazie alla presenza di fenoli e vitamina E, questo prodotto svolge una discreta azione antiossidante attiva sia per la prevenzione e il trattamento delle rughe sia contro la perdita di elasticità della cute. È molto indicato, poi, per le pelli secche ma è anche usato, puro o mixato ad altri oli vegetali, per effettuare massaggi, scrub e gommage. È utilizzato anche come struccante. Insomma, davvero multiuso e super funzionale.



L’olio della palma

L’olio di murumuru è un prodotto dalla consistenza solida che viene ricavato dai semi dell’Astrocayum Murumuru, una palma dell’Amazzonia, in particolare del Brasile. È un burro dalla consistenza morbida, di colore chiaro e con un delicato profumo, che va applicato su viso, corpo ma anche capelli. È ricco di antiossidanti tra cui la vitamina A e la F, ottimo per mantenere compatta ed elastica la pelle. Inoltre, contiene anche degli acidi come quello oleico, il linoleico, l’acido laurico e miristico, che svolgono un’azione antinfiammatoria, idratante ed emolliente per viso, labbra, mani e capelli secchi. Ha anche un’azione seboregolatrice e questa caratteristica, unita alla sua azione antinfiammatoria, rende questo burro adatto per chi ha problemi di psoriasi, eczema, acne o comunque pelle sensibile.



L’impacco per i capelli

Questo burro, dunque, può essere usato come impacco pre shampoo per i capelli ma anche come maschera dopo il lavaggio, come crema idratante e nutriente per il viso e per il corpo. Ma anche come crema doposole per una pelle nutrita e per un’abbronzatura più duratura. Quest’olio, poi, può essere usato anche come crema per le mani, magari mescolandola con cera d’api e olio di mandorle dolci. Infine, è ottimo anche da usare per le labbra, al posto del burro cacao: si può applicare soprattutto la sera, prima di andare a dormire. Da sottolineare che questa sostanza, essendo molto delicata, non ha effetti collaterali.

