Battisti atterrato a Ciampino alle 11.35 Fuori dall'aereo senza manette Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino stamani alle 11.35.Arrestato in Bolivia a Santa Cruz, e partito ieri sera dal paese sudamericano, l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, è sceso dal Falcon 900 che l'ha riportato in Italia dieci minuti dopo circondato dai poliziotti. Testa alta, pizzetto, giubbotto marrone, senza manette ai polsi, Battisti si è mostrato sorridente alle telecamere. L'ex terrorista è apparso tranquillo e non ha mai abbassato lo sguardo mentre procedeva scortato dagli agenti.Ad attendere l'arrivo di Battisti a Ciampino, con una folla di reporter, i ministri dell'Interno e della Giustizia, Matteo Salvini e Adriano Bonafede. Poco dopo l'apertura del portellone dell'aereo un gruppo di sette agenti di polizia è salito sul velivolo, mentre un'altra decina di agenti, in parte armati di mitraglietta attendeva ai piedi della scaletta, e nel giro di qualche minuto lo ha fatto scendere dall'aereo.LEGGI ANCHE La carriera di un criminale LEGGI ANCHE In Italia dopo 37 anni: andrà in cella a Rebibbia A Battisti in una saletta dello scalo militare di Ciampino sono stati poi notificati gli atti - cioè le sentenze restrittive della libertà emesse dalle procure - da parte degli uomini della Polizia di Stato. Battisti verrà poi condotto in questura per il fotosegnalamento e infine nel carcere di Rebibbia.Un tweet della Polizia di Stato ha commentato la cattura: «Dietro questo momento ci sono giorni e notti di chi non ha mollato mai. Grazie alla caparbietà di chi silenziosamente ci ha sempre creduto». Il ministro dell'Interno commenta: «Oggi è una giornata di giustizia per la memoria delle vittime».