Auto contro moto, muore un 19enne che trasportava a domicilio le pizze

Un 19enne di Bari, Alberto Piscopo Pollinilo, è morto nell’impatto della sua moto contro una Citroen C3 il cui conducente, risultato negativo all’alcol test, è indagato per omicidio stradale. L’incidente è avvenuto ieri sera a Bari verso le 22.30 su viale Madre Teresa di Calcutta, nel tratto di strada tra via Camillo Rosalba e viale De Laurentis, nel quartiere Poggiofranco. Dopo l’impatto le condizioni del 19enne, che trasportava delle pizze, sono apparse subito gravi. Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico dove questa mattina, alle quattro circa, è morto. La Polizia locale ha sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente, eseguito i rilievi e sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. È il terzo giovane motociclista che muore a Bari nello scontro con un’auto in poco più di un mese: un altro ragazzo è morto in via Brigata Bari e, circa dieci giorni fa, un altro giovane è morto in via Ghandi, sempre a Poggiofranco