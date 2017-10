Mamma manda all'ospedale la prof della figlia: "L'aveva rimproverata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Non la passerai liscia, ti faccio fuori", ha detto una donna allacolpevole di aver rimproverato la figlia. Una minaccia passata ai fatti quando la donna si è precipitata a scuola per prendere a schiaffi l'insegnante e ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La storia arriva da Bari, dall'istitutodel quartiere Libertà, a pochi passi dal Redentore.Secondo i testimoni la donna non avrebbe apprezzato il rimprovero alla ragazzina per il comportamento inopportuno tenuto in classe. "Le ha tirato uno schiaffo e fatto volare gli occhiali - raccontano i colleghi della docente - Com'è possibile che un genitore riesca ad arrivare al secondo piano della scuola senza essere fermato?".Prima l'aggressione verbale, poi quella fisica, che ha mandato al pronto soccorso la giovane insegnante della scuola media. "Abbiamo risolto tutto, alla presenza dei carabinieri - ha rassicurato il preside- e nel mio ufficio le due donne si sono parlate e hanno deciso di comune accordo di risolvere le future controversie cercando il dialogo ed evitando lo scontro". L'insegnante ha preferito evitare di sporgere denuncia, ma i carabinieri vogliono capire la dinamica dell'aggressione.