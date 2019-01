Ai domiciliari, esce da casa per festeggiare i 18 anni: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pochi mesi fa era tornato a casa, a Bari vecchia, accolto dai fuochi di artificio dopo essere stato scarcerato dall’istituto minorile Fornelli dove era rinchiuso per un tentativo di estorsione. Era sottoposto all’obbligo di permanenza in casa, ma non ha resistito alla voglia di festeggiare con gli amici i 18 anni, organizzando un concerto per strada. Così il neo-maggiorenne è stato nuovamente arrestato dai carabinieri. Il giovane aveva organizzato, in Strada San Bartolomeo, nella città vecchia, un concerto con la partecipazione di un cantante neomelodico insieme con altri due amici sottoposti entrambi ai domiciliari. Anche uno dei due amici è stato arrestato.