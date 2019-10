Attraversa la tangenziale a piedi: muore travolto da un autocarro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha attraversato a piedi la carreggiata della tangenziale nord di Bari ed è stato travolto da un autocarro che sopraggiungeva in quel momento. E' morto così, questa mattina, un uomo di nazionalità albanese, che ha tentato di passare dall'altra parte della strada a scorrimento veloce all'altezza dello svincolo per Santa Caterina.L'autocarro non ha potuto evitarlo: il corpo dell'uomo è stato trascinato per alcune decine di metri fino a quando il mezzo si è fermato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per effettuare i rilievi. Traffico paralizzato per ore.