Parcheggia la barca sul terrazzo per non pagare l'affitto per l'ormeggio: «Risparmio 70 euro al mese»

«Risparmio 70 euro al mese durante i cinque mesi invernali e la riparo da casa mia». Un residente del comune di Es Castell, nell'isola di Minorca in Spagna, ha deciso di "parcheggiare" la barca sul terrazzo di casa. Che ora si trova al terzo piano dell'edificio in cui vive.

Con l'aiuto di una gru, il proprietario ha sollevato il natante e l'ha portato sul terrazzo. A un quotidiano locale l'armatore ha detto che ritiene di poter lasciare la barca parcheggiata nella sua proprietà poiché non dà fastidio a nessuno. Ma la foto dell'imbarcazione "parcheggiata" al terzo piano ha ben presto attratto l'attenzione dei vicini e dell'amministrazione. Che ha già chiesto al proprietario della barca di tenerla in porto.

L'intervento del comune

I funzionari comunali sono intervenuti perché il peso della barca, circa 400 chili, può mettere in pericolo la struttura dell'edificio.

I tecnici comunali hanno redatto un verbale in cui evidenziano che le grandi dimensioni della nave rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica e aumentano il rischio di crollo. Il Comune ha concesso al proprietario della barca un termine di 24 ore per smontarla dal terrazzo, situato a circa 10 metri di altezza.

La reazione dei vicini

La decisione dell'uomo ha scatenato un intero dibattito a Minorca. La maggior parte dei residenti ritiene che la barca debba essere rimossa dal balcone perché non è un luogo adatto a questo mezzo di trasporto.