Maestra d'asilo picchiata dalla mamma di un'alunna in classe: «Sotto choc»

torna sul caso dellanel casertano. La donna è stata aggredita da un genitore dopo che la figlia dile ha raccontato di essere stata sgridata in classe. La mamma della piccola sarebbe rientrata in classe e avrebbe poi picchiato la maestra.Un'altra mamma ha riportato quello che ha sentito sarebbe accaduto in classe: «La maestra è stata obbligata ad inginocchiarsi», ha detto la donna, «Poi è stata messa davanti alla piccola e di fronte a tutta la classe le è stato chiesto di chiederle scusa». A quel punto la donna ha avuto un malore ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale. In classe erano presenti anche altri genitori, ma nessuno ha provato ad aiutare la maestra e tutti hanno permesso che quel terribile episodio di violenza si consumasse davanti agli occhi di bambini così piccoli.Oggi la maestra è ancora sotto choc, come racconta in esclusiva a Barbara D'Urso il marito: "Ha paura di uscire, non é nemmeno convinta di tornare tra i banchi di scuola". A questo la mamma replica dicendo che la sua bambina da quando la maestra non va in classe si rifiuta di andare a scuola: "Lei é una donna che ama i bambini, non farebbe mai nulla di male", conclude.