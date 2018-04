È morta Barbara Bush: l'ex first lady "volpe d'argento" aveva 92 anni

Le condizioni di salute di Barbara Bush sono precipitate irrimediabilmente negli ultimi giorni dopo una lunga serie di ricoveri per sopraggiunte complicazioni polmonari e cardiache. All'aggravarsi della situazione non ha voluto più rimanere in ospedale e ha deciso di rifiutare tutte le cure tranne quelle palliative. Ha voluto morire nella sua residenza di Houston, in Texas, con accanto tutti i suoi cari, a partire dal marito novantatreenne. Nelle ultime ore, ha raccontato il figlio Neil, i parenti si sono alternati al suo capezzale a leggere brani delle sue memorie.

Donald Trump ha ricordato l'ex First Lady Barbara Bush, «moglie, madre, nonna, sposa militare» come un «difensore della famiglia americana». Il presidente si è unito alla moglie Melania nell'evocare la «devozione» della moglie dell'ex presidente George H. W. Bush al Paese e alla famiglia.

«Per tutta la vita ha messo Paese e famiglia davanti a tutto», ha detto Melania Trump ricordandola come «una donna forte», a cui la moglie di Donald Trump si inchina per i suoi ruoli più importanti: «moglie, madre e First Lady degli Stati Uniti».



Richard Nixon, che era un esperto in materia, l'ammirava perché «sapeva come odiare», a differenza del marito George H.W. Bush, definito nella stessa occasione dal presidente del Watergate «un tipo insignificante».

all'età di 92 anni. L'ex, che negli ultimi tempi era stata più volte ricoverata, si era aggravata negli ultimi giorni a causa di alcune complicazioni polmonari e cardiache. Aveva deciso di rinunciare a tutte le cure e di tornare a casa dove è spirata circondata dalla sua famiglia.L'ex first lady è stata lucida fino all'ultimo e ancora ieri, come raccontano i familiari, avrebbe avuto la forza di parlare al telefono e persino di bersi un bicchiere di bourbon. Per quattro anni, dal 1989 al 1993 era stata first lady, poi dal 2001 al 2009 madre di presidente. George W. Bush, il primogenito, non era però quello da lei destinato alla Casa Bianca: Barbara puntava su Jeb, il terzo dei sei figli ed ex governatore della Florida, che nel 2016 si è fatto clamorosamente battere dai rivali repubblicani.In questo ruolo di matriarca in una delle dinasty politiche più potenti d'America, Barbara Bush ha fatto la storia. «Silver Fox», volpe d'argento, come l'avevano soprannominata i figli a causa della lingua tagliente e dei capelli prematuramente bianchi dopo la morte della secondogenita Robin di leucemia, aveva presentato sempre, nei quattro anni alla Casa Bianca (e anche dopo), una immagine burbera ma sorridente, moglie devota, madre esigente, nonna rassicurante.Quando il marito era presidente, Mrs. Bush fu contestata aspramente dalle studentesse di Wellesley, l'università femminile da lei frequentata: si era detta contenta di aver lasciato gli studi per seguire, nell'ombra, la carriera del consorte. Fu un paradosso, dunque, quando a sfrattarla dalla Casa Bianca fu la ricetta di biscotti di Hillary Clinton, donna in carriera che disprezzava quelle che, come la rivale, erano rimaste a casa a «infornare pasticcini e offrire il tè».Barbara Bush, come il marito, era una Wasp: figlia di un editore e rappresentante di quella classe dominante bianca e protestante che per secoli ha governato l'America. Essere moglie di un industriale del petrolio prima, poi di un uomo politico importante (Bush fu anche deputato, ambasciatore all'Onu e in Cina, direttore della Cia e per otto anni vicepresidente di Ronald Reagan) non aveva impedito a questa donna caustica e brillante di dire spesso la sua. George padre, detto «Poppy», era un repubblicano moderato e lei ne aveva difeso le posizioni sull'Equal Rights Amendment, la legge sulla parità dei sessi, per poi esprimersi privatamente a favore del diritto all'aborto.​Negli anni di Washington, Barbara Bush aveva però scelto il voto del silenzio su argomenti potenzialmente controversi, facendo parlare per lei la cagnetta Millie in un libro diventato bestseller a fini di beneficenza, e proiettando sull' opinione pubblica un'immagine di servizio umanitario sostanzialmente apolitico. Aveva teorizzato un messaggio tutto Casa Bianca, chiesa e famiglia: «Una first lady ha diritto di scelta, se vuole può anche decidere di lavorare, a patto che usi il cervello per capire se la sua carriera è in conflitto con quella del marito».«Barbara Bush è stata una donna eccezionale. Con grinta e grazia, cervello e bellezza ha difeso la sua famiglia gli amici e gli Stati Uniti d'America», ha detto l'ex presidente democraticoche nelle elezioni del 1992 sfrattò il rivale repubblicanoe la moglie dalla Casa Bianca. Clinton e Bush padre erano poi rimasti in buoni rapporti, avevano condiviso cause comuni negli interventi umanitari per Haiti. Bill, saputo della morte di Barbara, si è unito alla moglienell'elogiare nell'ex First Lady «quel che significa vivere una vita onesta, vibrante e piena».