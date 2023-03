Barbara, morta a 17 anni nell'auto finita contro un albero, su TikTok raccontava: «Il mio ragazzo spericolato alla guida, non salirò mai più con lui»

Quattro giovani che si schiantano contro un albero, con un'auto che, secondo le prime ricostruzioni, forse non avrebbero potuto guidare perché di potenza troppo elevata per un ragazzo di 19 anni (la Bmw 420 di cui restano solo i rottami). Pochi secondi, poi il buio. Eralda e Barbara, 19 e 17 anni, sono morte. I due amici che erano con loro, 18 e 19 anni (il ragazzo alla guida), sono gravissimi. Una tragedia senza fine, che racconta una storia già nota.

Il video su TikTok

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Non si conosce la velocità alla quale viaggiava l'auto, ma secondo le prime ricostruzioni pare che il limite non si stato rispettato. In corso di valutazione anche il coinvolgimento di un'altra vettura. In attesa di scoprire la verità, restano i ricordi. I sogni delle due vite spezzate. La foto a Parigi, la scuola, il salone di bellezza, i sorrisi e le passeggiate.

Sul profilo TikTok di Barbara Brotto, la più giovane delle due, l'omaggio alla mamma «che mi ha cresciuta da sola», ma anche un video che fa riflettere. La 17enne raccontava la guida spericolata del suo fidanzato con alcune didascalie. I sorpassi, la musica alta, le fughe dalla polizia. E alla fine un battuta: «Non salirò più con te». Lo stesso aveva fatto in passato, raccontando il suo comportamento quando si metteva alla guida della moto.

L'incidente

Le ragazze morte sono una 17enne di Oderzo, Barbara Brotto, e una 19enne, Eralda Spahillari, di origini greche residente a Ponte di Piave (Treviso). Due feriti gravissimi. Il terribile incidente è avvenuto a Gorgo al Monticano (in provincia di Treviso) in via Sant'Antonino vicino al civico 47. Nonostante i soccorsi il medico ha solo potuto constatare la morte delle due ragazze di 17 e 19 anni.