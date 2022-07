Fa il bagno in mare con la bandiera rossa: turista muore in viaggio di nozze a 34 anni

Morire annegato durante un bagno in mare con la bandiera rossa. Un turista britannico è deceduto durante la luna di miele dopo aver ignorato l'avvertimento di non fare il bagno nel mare agitato su una spiaggia thailandese. Ali Mohammed Mian, 34 anni, era in vacanza da appena tre giorni dopo essere arrivato sull'isola di Phuket, nota meta vacanziera internazionale nel sud della Thailandia, il 12 luglio.

APPROFONDIMENTI IL DOLORE Fiori bianchi e lacrime per il funerale di Fabio e Davide Zandri, folla in chiesa per l'addio a papà e figlio a Calcinelli LA SOLIDARIETÀ Davide e il piccolo Fabio annegati, parte la raccolta fondi: «Aiutiamo la famiglia» L'ADDIO I funerali di Fabio e Davide Zandri a Calcinelli nella chiesa Santa Croce. Lutto cittadino a Terre Roveresche

Trascinato dalla corrente

Soggiornava al Katathani Phuket Beach Resort a cinque stelle e nel pomeriggio è andato a fare una pagaia nelle acque mosse. Ali, londinese, e un secondo nuotatore, il thailandese Surasit Phonglaohaphan, 55 anni, sono stati entrambi trascinati lontano dalla riva sulla spiaggia di Kata Noi. I bagnini hanno riportato entrambi gli uomini sulla sabbia ed hanno eseguito i primi rilievi in attesa che i paramedici li portassero di corsa in ambulanza all'ospedale di Chalong. Tragicamente, sia Ali che Surasit, che non si crede siano stati in vacanza insieme, sono stati dichiarati morti poco dopo il loro arrivo in ospedale.

La chiamata della polizia

Il tenente colonnello Kittipong Nupheng, della stazione di polizia del distretto di Karon, afferma che gli agenti hanno informato l'ambasciata britannica che ora è in contatto con la famiglia di Ali in seguito all'annegamento nel Mare delle Andamane. Un portavoce della polizia ha dichiarato: "La nostra stazione ha ricevuto la notifica alle 17 dai volontari di soccorso che i bagnini avevano salvato dal mare due turisti che stavano annegando. "Entrambi erano privi di sensi. Uno di loro aveva segni di polso. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Chalong ma in seguito sono morti. "Siamo stati informati che c'era una bandiera rossa di avvertimento sulla spiaggia che i turisti avevano ignorato per andare a nuotare in mare. Hanno disobbedito alla bandiera rossa e sono stati spazzati via dalle onde".

La tragedia arriva pochi giorni dopo che due turisti sono annegati dopo aver ignorato le bandiere rosse di avvertimento per nuotare nel mare dell'isola di Koh Chang nella provincia di Trat. Anna Carreras, 21 anni, dalla Spagna, e Rahul Ramkurrun, 22, dalla Francia, sarebbero rimasti svegli tutta la notte a festeggiare con altri giovani vacanzieri prima di andare in spiaggia e nuotare poco prima dell'alba. Secondo quanto riferito, entrambi sono annegati nelle condizioni insidiose.