Va a trovare il papà e gli soffia il bancomat prelevati 3.000 euro

di Michelangelo Cecchetto

SAN MARTINO DI LUPARI - All'inizio ha pensato a un errore contabile del computer della banca. Poi la verità, amara, molto amara. Il caso riguarda una somma sottratta attraverso il bancomat del padre da parte del figlio, all'insaputa del primo. Il figlio è stato quindi denunciato a piede libero. Non quadravano proprio i conti. Una serie di prelievi che totalizzavano 2.750 euro. Non poco. Tutti eseguiti in poco tempo con la carta bancomat intestata ad un pensionato di 68 anni residente a San Martino di Lupari. Con...