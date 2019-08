Banane a rischio a causa di un fungo: piantagioni in quarantena, cosa succede

di Paolo Travisi

Lehanno un nemico che minaccia di estinguerle. O comunque metteil frutto giallo in Sud America, dove cresce il. Un nemico che ha il nome diun fungo parassita che colpisce il sistema vascolare della pianta ospite. Poco meno di un mese fa, il 13 luglio, il ministero dell'agricoltura inha diramato un'allerta per una sospetta infezione da parte del fungo in alcune coltivazioni, messe in stato di quarantena al fine di isolarlo dal resto delle piante di banana.Come estrema forma di precauzione circa 75 ettari di piantagioni sono stati sradicati, perché il Fusarium oxysporum, si diffonde molto rapidamente, è resistente a fitofarmaci e fungicidi e può rimanere latente nei terreni per decenni. Il fungo killer colpisce l’interno del sistema vascolare della pianta, si diffonde verso l'apice e come primo sintomo provoca l'ingiallimento delle foglie, che poi appassiscono, fino ad estendersi sull'intera pianta, che muore. Si capisce dunque l'alto livello di rischio a cui potrebbero essere esposte tutte le coltivazioni di banane della Colombia e del vicino Ecuador, il maggior produttore al mondo.L'istituto agricolo colombiano, precisa però che "questa malattia non ha alcun effetto sulla salute pubblica e quindi il frutto può essere consumato con tranquillità". Ed inoltre che i mercati internazionali delle banane non saranno interessati da questa situazione sanitaria. Il Fusarium, in realtà, è una vecchia conoscenza di coltivatori ed agronomi, perché in passato ha colpito altre regioni del mondo, il sud-est asiatico, Giordania e Mozambico in anni recenti, ed oggi sembra aver attraversato l'Oceano per raggiungere il continente Americano, ed in particolare regioni che nel 2018 hanno esportato banane per 8 miliardi di dollari, circa il 58,7% del fatturato mondiale. Se la presenza del Fusarium venisse confermata dalle autorità colombiane, oltre a mettere seriamente a rischio la coltivazione, metterebbe in ginocchio l'economia di questi paesi.