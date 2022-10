Caccia al killer di un bimbo di 3 anni: ucciso da un proiettile alla testa mentre è in auto con la mamma

Tragedia a Chicago. Un bambino è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti a sua madre e ai suoi fratelli dopo che un incidente in auto, ha provocato una rissa sulle strade di Chicago. Mateo Zastro, questo il nome del bambino di 3 anni, intorno alle 20.30 era in macchina con la sua famiglia, quando qualcuno ha sparato da una berlina rossa, colpendo in testa il piccolo Mateo, la cui corsa in ospedale è stata inutile. Ora è caccia all'uomo, per cui la polizia ha messo una taglia di 7 mila dollari per chiunque fornisca informazioni utili alla sua cattura.

Follia omicida