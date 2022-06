Bambino di 2 anni spara al padre e lo uccide: la madre arrestata per omicidio colposo

La questione armi torna ancora d'attualità negli Stati Uniti. L'ultimo caso che alimenta le polemiche, arriva dalla Florida. Una donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio colposo, dopo che il figlio di 2 anni ha accidentalmente sparato alla schiena il padre, uccidendolo. Marie Ayala, 26 anni, è stata accusata di negligenza, per non aver custodito adeguatamente una pistola Glock, diventata poi arma del delitto. È bastato un istante, ora quel bambino dovrà crescere senza entrambi i genitori.

Cosa è successo

Il bambino di due anni è riuscito a prendere in mano la pistola e ha aperto il fuoco contro il padre, che stava giocando ad un videogame, secondo la dichiarazione d'arresto. Il fratello di 5 anni ha affermato che il bambino ha sparato accidentalmente. «La pistola non è stata conservata correttamente e, in effetti, era facilmente accessibile anche a un bambino di due anni. Il risultato è una tragedia che nessuno in questa comunità può comprendere», ha detto ai giornalisti lo sceriffo della contea di Orange.

«I bambini non sono stati feriti fisicamente, ma probabilmente porteranno ferite emotive per sempre. Non solo hanno effettivamente perso entrambi i genitori, il bambino che ha sparato accidentalmente dovrà crescere con la consapevolezza che le sue azioni hanno causato la morte di suo padre».

