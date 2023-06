Bambino di 6 anni trova pistola in casa e spara al fratellino che salta sui gonfiabili

Ci risiamo. Ha trovato la pistola in casa e ha fatto fuoco per ben due volte. A sparare un bambino di 6 anni che ha preso l'arma e l'ha diretta verso il fratellino di un anno, che stava saltando su un gonfiabile. Due i proiettili esplosi che lo hanno colpito alla guancia e alla spalla. Si è accorta subito del grave incidente, che si è verificato a Detroit, la mamma dei due bambini che era nel cortile e che appena ha sentito i colpi è accorsa in casa e chiamato i soccorsi che hanno trasportato d'urgenza il bimbo in ospedale.

Le indagini

«Siamo molto fortunati che il bambino sia ancora con noi» le parole del portavoce della polizia che ha riferito che la pistola semiautomatica non era protetta e non era registrata; al momento non ha eseguito nessun arresto nei confronti dei due genitori della vittima, che stanno collaborando alle indagini.

Legge sulla prevenzione

“Ci sono serrature per armi, ci sono casseforti per armi, c'è lo scaffale più alto che puoi trovare in casa tua.

Metti la pistola più in alto che puoi", ha detto ancora il portavoce della polizia di Detroit. Nelle scorse settimane il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer ha firmato diversi progetti di legge sulla prevenzione della violenza armata che richiedono controlli universali dei precedenti per tutti gli acquisti di armi da fuoco e requisiti di conservazione sicura per i proprietari di armi.

"Ogni morte per arma da fuoco è prevenibile, eppure così tanti abitanti del Michigan, me compreso, hanno perso le persone che amano a causa dell'insensata tragedia della violenza armata", ha dichiarato il vicegovernatore Garlin Gilchrist.