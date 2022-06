Bambino in vacanza a Rimini si perde in spiaggia, lo ritrovano dopo 4 ore a 100 stabilimenti di distanza

RIMINI - Bambino si perde in spiaggia a Rimini al bagno 31, lo ritrovano dopo ore 4 ore al bagno 125. Grande appressione sulla popolare spiaggia adriatica: il minorenne, di appena 11 anni, residente a Bolzano, era in vacanza con il padre.

Le indagini

Sul posto sono subito partite le indagini della polizia locale riminese. Di concerto sono iniziate anche le segnalazioni audio del Publiphono, con ripetuti annunci della scomprsa di un bambino biondo di 11 anni, con il costume blu, alto circa un metro e cinquanta.

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO Bandiera Verde dei pediatri, la Riviera si gode un primato tutto suo:... L'AUTOPSIA Francesco, 2 anni, trovato morto in spiaggia: «Non è...

Ritrovato dal Nucleo Antiabusivismo

Ci sono volute circa 4 ore per mettere fine all'incubo. Il bambino è stato intercettato dal Nucleo Antiabusivismo operante in spiaggia ai bagni 125, a diversi chilometri dal suo stabilimento di partenza. Erano le 17.30: il piccolo turista è stato tranquillizzato e reidratato. Infine è stato riaccompagnato dal padre. E pensare che per i due quello di ieri era l'ultimo giorno di vacanza al mare. Probabilmente non se lo scorderanno per diverso tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA