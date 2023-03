Bimbo di 4 mesi scosso perché piangeva di notte: è in coma. «Danni irreversibili»

Un bimbo di quattro mesi è in coma da alcune settimane in Terapia intensiva all'Ospedale della donna e del bambino di Verona: le sue lesioni, scrive oggi il quotidiano L'Arena, potrebbero essere state causate da un forte scuotimento, tanto da da causargli un versamento intracranico che ha provocato danni irreversibili.

Bimbo in coma dopo scuotimento

Una vicenda terribile: il bambino fu portato in ospedale un mese fa e i genitori avevano raccontato che si era svegliato nel cuore della notte piangendo. Si potrebbe trattare, scrive L'Arena, di un caso di Sindrome del bambino scosso, o «shaken baby», una delle forme più gravi di maltrattamento fisico del neonato e del lattante, prima causa di morte per abuso nel primo anno di vita.



I medici, dopo aver raccolto informazioni dai parenti, hanno avvertito la Squadra Mobile della Questura, che ha avviato le indagini e ha ascoltato i genitori. Allo stato degli atti non ci sono indagati, e il contesto familiare del bambino non è degradato.