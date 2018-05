Bambino scompare durante gita scolastica Si cerca nel bosco

GROSSETO - Ricerche in corso di un bambino di 11 anni, in gita con la propria classe in località Portiglioni, nel comune di Scarlino (Grosseto): da quanto emerso il ragazzino si è allontanato dal resto del gruppo, forse addentrandosi nel bosco, e si è perso. Da quanto appreso la scolaresca in gita sarebbe arrivata da fuori della provincia di Grosseto. Alle ricerche partecipano vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso alpino e speleologico. Allertato anche il 118.

