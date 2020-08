A 10 anni salva due bambini in difficoltà in mare a cavallo del suo surf

ORVIETO - Un Ferragosto dal cuore grande è quello che si ricorderà per sempre un bambino orvietano, Michelangelo Presciuttini, 10 anni, che a Castiglione della Pescaia (Grosseto) è stato protagonista del salvataggio in mare di due coetanei in difficoltà. Tutto è successo in pochi minuti nello specchio di mare su cui si affaccia la spiaggia del resort Riva del Sole, dove Michelangelo trascorre le vacanze con la sorellina, mamma Francesca e papà Tiziano, imprenditore orvietano che cura il marketing web per la struttura: sono le 19:30, il sole sta calando ma in spiaggia c'è ancora gente e due ragazzi, un bambino e una bambina, si trovano in acqua sui propri materassini gonfiabili quando, forse per via della corrente, o forse proprio non rendendosi conto di essersi spinti un po' troppo lontano, si impauriscono, provano a tornare a riva ma non ce la fanno e così cominciano a chiedere aiuto.

Purtroppo, a quell'ora, il servizio di salvataggio e di assistenza ai bagnanti non è più attivo. Anche Michelangelo però è ancora in acqua sul suo sup (uno Stand Up Paddle, una tavola da surf con remo) e, vedendo i due in difficoltà, non lontano da dove si trova, non ci pensa due volte a dirigersi remando velocemente verso i due ragazzi e tramite le corde che ha con sé, li fa agganciare al sup, e li trascina pian piano, senza alcun pericolo a riva. Grande appassionato del mare, Michelangelo proprio per via del lavoro del padre trascorre tutti gli anni l'estate a Riva del Sole con la famiglia e qui è diventato un vero e proprio appassionato di windsurf e sup frequentando da sempre il centro nautico del resort: «Michelangelo fa spesso questo gioco – spiega il padre Tiziano – si diverte con i suoi amici a trainarli con il suo sup in mare fino alle boe e remando torna indietro. Michelangelo ha la fortuna di trascorrere tutta la stagione estiva a Castiglione della Pescaia e tutti i giorni esercita la sua grande passione, quella del windsurf e del sup. Se non fosse stato per i genitori dei due ragazzi che ha salvato e che ci sono venuti a ringraziare – aggiunge – probabilmente non avremmo saputo nulla, non ci avrebbe detto nulla. Siamo davvero molto orgogliosi di lui».

E al piccolo grande Michelangelo che a settembre farà la quinta elementare e avrà una storia in più da raccontare a insegnanti e compagni, non si poteva non dare un riconoscimento per quanto fatto, e quale premio migliore di un maxi gelato offerto dalle famiglie dei due ragazzi? Mare, sole, divertimento, passione per il surf, stavolta Michelangelo li ha messi tutti insieme e, in pochi minuti, pochi ma decisivi, li ha fatti diventare coraggio, solidarietà, aiuto. Bravo Michelangelo!

Ultimo aggiornamento: 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA