Bimbo di 10 anni cade da balcone al sesto piano E' gravissimo

di Alessia Marani

È precipitato da un balcone al sesto piano dopo aver

in via Perin del Vega al Flaminio di Roma Cade dal balcone nella chiostrina del palazzo dove abita insieme ai familiari: è gravissimo. Sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e il 118.



Da una prima ricostruzione, il bambino stava giocando nel ballatoio interno del sesto piano del palazzo dove abita con i familiari quando è riuscito a scavalcare il parapetto grazie alle attrezzatore usate in questi giorni per lavori edili in quella parte dell'edificio. Il balcone è un'altezza di almeno 25 metri, ma la caduta del bambino - per una questione di centimetri - è terminata sul soffitto di un ballatoio al quinto piano. Un volo, comunque, di almeno 5 metri perché va contata anche l'altezza del parapetto. Così sono pesanti le conseguenze del trauma cranico riportato dal bambino.

Delle sei scale del grande complesso questa è l'unica ad aver quel ballatoio.

“scalato” il parapetto grazie alla scala di un cantiere all'interno del palazzo. Sono gravissime le condizioni del bambino di 10 anni ricoverato al Gemelli in codice rosso per le conseguenze di una caduta avvenuta nella mattinata nell'edificioE' stata un vicina a dare l'allarme al 118 dopo essersi affacciata, temendo il peggio, dal balcone dopo aver sentito l'urlo del bambino e il tonfo della caduta.