Bambino morto alle terme, quattro indagati per omicidio colposo. Lunedì l'autopsia sul corpo di Stephan

Dopo l'apertura del fascicolo per omicidio colposo da parte della procura di Tivoli, potrebbero arrivare presto anche i primi indagati per la morte del piccolo Stephan. Sarebbero quattro, persone che a vario titolo, operano nella struttura termale, riporta Il Messaggero. Il bambino russo di 8 anni, è annegato alle terme di Cretone, risucchiato dallo scarico di una delle piscine, mentre il papà provava a salvarlo tirandolo per le braccia. Il dramma si è consumato in pochi attimi il 17 agosto scorso.

Lunedì l'autopsia

Intanto per lunedì è stata fissata l'autopsia sul corpo del bimbo affidata dai pm all'istituto di medicina legale del policlinico Umberto I di Roma.

Ieri i carabinieri, insieme al personale della Asl, hanno effettuato un sopralluogo nella struttura sottoposta a sequestro per valutare. I militari dell'Arma hanno anche acquisito i video delle telecamere presenti.

Nel Riminese un caso analogo

Intanto a Misano Adriaco si è vissuta una vicenda simile. Una ragazzina di 12 anni è finita in coma dopo un bagno nella piscina dove sta passando le vacanze con i genitori, residenti in Svizzera. Stando agli accertamenti dei carabinieri di Misano, la bimba è rimasta per alcuni minuti impigliata con i capelli nel bocchettone aspirante della piscina. È successo venerdì pomeriggio sotto gli occhi dei genitori che non riuscivano a staccare i capelli lunghi della ragazzina dalla valvola aspirante. Soccorsa da personale della struttura dove alloggiano, dopo la spegnimento del sistema pulente della piscina, la bimba è stata tratta in salvo. Sul posto personale del 118 che le praticato le prime manovre di rianimazione ed ora è ricoverata in Ospedale in prognosi riservata ma non è in pericolo d vita.