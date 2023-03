Bambino di 7 anni muore soffocato da un palloncino: gli è scoppiato in bocca

Una tragedia immane ha scosso Ghizzole di Montegaldella, nel vicentino, dove un bambino di sette anni è morto. La vittima è Alessandro Di Lorenzo Antinori, e l'incidente che lo ha ucciso è accaduto nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio: il bimbo era con la nonna e giocava con un palloncino di plastica gonfiabile, quando il gioco è scoppiato.

Cosa è successo

Il bambino avrebbe dato un morso al palloncino e i pezzetti di plastica gli sono finiti in gola. Pochi istanti, il bambino non riusciva più a respirare, la nonna ha subito dato l'allarme e i soccorsi, arrivati nella casa, hanno tentato di rianimarlo fino al ricovero in ospedale a Vicenza, dove il piccolo è arrivato in coma, morendo due giorni dopo.