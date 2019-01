Il dramma di Giovanni, bimbo di 4 anni morto soffocato da un mattoncino Lego

Il piccolo, che si chiamava Giovanni, è giunto al pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase in condizioni disperate. I medici hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo il suo cuoricino ha smesso di battere quasi subito.

Un gioco che si è trasformato in tragedia, con il piccolo che ha ingerito un mattoncino di plastica.



La salma di Giovanni è stata subito restituita ai genitori, due avvocati residenti a Boscoreale, per i funerali. La Procura di Torre Annunziata ha deciso di non aprire l'inchiesta poiché si è trattato di una tragica fatalità.

